Call of Duty Modern Warfare 2 compatibile con PlayStation VR2?

Call of Duty Modern Warfare 2, da poco annunciato, potrebbe essere uno dei venti titoli promessi al lancio da Sony con PlayStation VR2, il visore di ultima generazione per PlayStation 5.

L’indiscrezione arriva da due insider solitamente molto affidabili, RalphsValve e AccountNGT, che confermano a vicenda di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il gioco verrà integrato per funzionare in esclusiva con PSVR2. A corroborare la tesi il fatto che AccountNGT abbia cancellato le sue tracce su Twitter, prima di confermare nuovamente quanto aveva affermato sul suo server Discord.

Call of Duty Modern Warfare 2: guerra in realtà virtuale con PlayStation VR2?

Quel che è certo è che Sony sta puntando parecchio sul lancio di PlayStation VR2. Al di là delle difficoltà di scorte che continuano a rallentare le vendite di PlayStation 5, la compagnia giapponese crede molto nelle potenzialità del suo nuovo visore che, sulla carta, promette di essere un passo in avanti decisamente importante a confronto con l’accessorio lanciato su PS4.

Per il momento conosciamo solo le caratteristiche tecniche e il design della periferica, ma l’attesa sui giochi che la accompagneranno al lancio sta per terminare: giovedì prossimo, il 2 giugno, si terrà uno State of Play in cui vedremo in azione alcuni dei titoli pensati per la Realtà Virtuale targata PlayStation 5. Ci sarà sicuramente Horizon Call of The Mountain, ma a questo punto è lecito pensare ad un’apparizione, in VR, di Modern Warfare 2.

Ricordiamo che il gioco ha già una data di uscita, il 28 ottobre 2022, mentre per il PlayStation VR2 non conosciamo ancora né il prezzo né la data di lancio. Secondo le ultime indiscrezioni, il debutto sul mercato potrebbe slittare al 2023.

