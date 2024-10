Call of Duty Black Ops 6 sta arrivando: prenotalo ORA in sconto su Amazon

Mancano pochi giorni all’attesissimo lancio di Call of Duty Black Ops 6: il nuovo capitolo della serie sarà disponibile dal 25 ottobre per le principali piattaforme da gioco. Se non l’hai ancora fatto, puoi prenotarlo su Amazon al prezzo minimo garantito che adesso è di soli 71,99 euro invece di 79,99. Un piccolo sconto, sicuramente gradito.

Call of Duty Black Ops 6: nel pieno della Guerra Fredda

Call of Duty Black Ops 6 promette di portare un’esperienza completa sotto ogni livello, a cominciare dalla campagna, che assicura meccaniche dinamiche, colpi di scena e momenti di pura adrenalina. Potrai vivere in prima persona assalti aerei mozzafiato e azioni di spionaggio sotto copertura con ogni missione che ti trascinerà in un vortice di emozioni e situazioni esplosive.

Per il multigiocatore, invece, al lancio troverai 16 mappe nuove di zecca con 12 mappe principali per battaglie 6v6 e altre 4 mappe d’assalto per sfide 2v2 o 6v6. E torna ovviamente la modalità Zombi a turni, in cui potrai cimentarti contro orde di non-morti su due nuove mappe sin dal day one, con la promessa di altre mappe e modalità inedite in arrivo.

Uno dei giochi più attesi dell’anno sta arrivando: prenota adesso Call of Duty Black Ops 6 su Amazon e pagalo con un piccolo sconto a soli 71,99 euro.