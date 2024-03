Caffè e Cappuccino a casa tua con la Macchina Electrolux SCONTATA di -90€!

Questa macchina del caffè è dotata di tecnologia Thermo Block, garantendo un controllo preciso della temperatura e assicurando una preparazione rapida e un caffè sempre perfetto. Inoltre, il sistema di pre-infusione esalta gli aromi, offrendo un espresso ricco e corposo che soddisfa ogni palato.

Con la possibilità di scegliere tra il filtro 2-in-1 per cialde ESE o caffè macinato e l’inserto per capsule E.S.E., puoi adattare la tua esperienza di caffè esattamente ai tuoi gusti. La regolazione automatica ti permette di dosare l’espresso con un semplice gesto. Inoltre, grazie al montalatte incluso, puoi preparare una schiuma cremosa per cappuccini e non solo!

Con lo spazio ampio sotto il beccuccio, puoi utilizzare tazze fino a 12 cm di altezza senza problemi. E non manca la vaschetta estraibile che semplifica la pulizia della macchina, rendendola un’operazione rapidissima.

Il suo design elegante, unito all’interfaccia intuitiva con pulsanti soft-touch, finiture di alta qualità e silenziosità, rendono questa macchina per caffè espresso il compagno ideale per ogni momento di pausa.