Caffè e cappuccino come al Bar con la macchina De'Longhi (-27%)

Ti piace svegliarti la mattina e bere un bel caffè cremoso o un cappuccino con la schiumetta delicata e pannosa? Allora non perdere questa super offerta di Amazon. Ora puoi mettere nel tuo carrello la macchina per espresso De’Longhi a soli 99,99 euro, anziché 136,90 euro.

Dunque ora puoi avvalerti dello sconto del 27% che ti fa risparmiare quasi 37 euro sul totale. Una grandissima occasione, soprattutto perché siamo di fronte a una macchina professionale con tante funzioni. Una delle più apprezzate e acquistate, con un design elegante e un utilizzo molto semplice.

De’Longhi: la macchina per caffè e cappuccio da barista

Davvero con questa macchina non ti sembrerà di essere a casa ma nel tuo Bar preferito, con la differenza che avrai ancora addosso il pigiama e non spendi un euro. Grazie al suo sistema molto semplice dovrai solo decidere se fare una o due tazze e quindi girare la manopola di conseguenza.

Puoi usare sia il caffè già macinato oppure le cialde ESE. In dotazione troverai due porta filtri per l’uno e per l’altro. Possiede anche un pannarello che eroga vapore e ti permette quindi di fare la schiuma per il cappuccino. Oppure puoi scaldare velocemente le bevande come tè e tisane.

Fai presto perché un’occasione del genere è destinata a sparire in poco. Perciò vai adesso su Amazon e acquista la tua macchina per espresso De’Longhi a soli 99,99 euro, anziché 136,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.