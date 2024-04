Caffè Borbone Miscela Nera: 150 cialde compostabili scontate del 24%

Per gli amanti del caffè che possiedono una macchina con cialde ESE 44mm e non vogliono rinunciare al gusto prelibato del Caffè Borbone, oggi vi presentiamo un’opportunità imperdibile su eBay. Sono disponibili ben 150 cialde compostabili della Miscela Nera Borbone a un prezzo straordinario, grazie a uno sconto del 24%. Potete portarvele a casa al modico prezzo di soli 23,40 euro, corrispondenti a soli 15 centesimi a cialda.

150 cialde Caffè Borbone Miscela Nera: caratteristiche principali

La Miscela Nera di Caffè Borbone è la scelta ideale per chi apprezza non solo l’aroma, ma anche la cremosità del caffè in tazza. Grazie al perfetto dosaggio di Robusta, al grado di tostatura e al periodo di stagionatura in magazzino, questa miscela offre un’esperienza gustativa superiore, ricca di aroma e cremosità.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su eBay e assicuratevi ben 150 cialde compostabili ESE 44mm di Caffè Borbone Miscela Nera a soli 23,40 euro. Le consegne sono veloci e gratuite, gestite da un venditore estremamente affidabile con un feedback positivo del 99,5% su quasi 199mila recensioni. Approfittate subito di questa occasione per gustare il vostro caffè preferito a un prezzo conveniente!