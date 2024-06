Caffè Borbone Miscela Blu: 180 capsule per Nescafé a soli 33€ su eBay

Per gli amanti del caffè, eBay presenta un’offerta imperdibile: 180 capsule di Caffè Borbone Miscela Blu, compatibili con le macchine Nescafé, sono ora disponibili a soli 33,99 euro, rispetto al prezzo originale di 48,95 euro. Questa offerta rappresenta un risparmio significativo per chi desidera gustare un caffè di qualità senza spendere una fortuna.

Caratteristiche del Caffè Borbone Miscela Blu

Il Caffè Borbone Miscela Blu è rinomato per il suo equilibrio perfetto tra gusto e aroma. Questa miscela è particolarmente apprezzata per la sua intensità e corposità, che la rendono ideale per chi cerca un espresso forte e deciso. Le capsule compatibili con Nescafé sono progettate per preservare la freschezza del caffè, garantendo un’esperienza di degustazione ottimale.

Ecco alcune delle caratteristiche principali della Miscela Blu:

Intensità e corposità : la Miscela Blu è composta da una selezione di chicchi di caffè Arabica e Robusta, che conferiscono al caffè un sapore intenso e una crema densa e persistente. È perfetta per chi ama un espresso vigoroso e ricco di gusto. Un equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e dolcezza.

: la Miscela Blu è composta da una selezione di chicchi di caffè Arabica e Robusta, che conferiscono al caffè un sapore intenso e una crema densa e persistente. È perfetta per chi ama un espresso vigoroso e ricco di gusto. Un equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e dolcezza. Aroma persistente : grazie alla tostatura lenta e controllata, questa miscela offre un aroma persistente e avvolgente. Un connubio di sapore nobile, carattere vigoroso e aroma intenso.

: grazie alla tostatura lenta e controllata, questa miscela offre un aroma persistente e avvolgente. Un connubio di sapore nobile, carattere vigoroso e aroma intenso. Compatibilità: le capsule sono compatibili con le macchine da caffè Nescafé, offrendo la comodità di un caffè di alta qualità a casa vostra.

Il Caffè Borbone è un marchio italiano che si distingue per la qualità delle sue miscele. La Miscela Blu, in particolare, è perfetta per chi cerca un caffè bilanciato e corposo, con un gusto deciso che soddisfa anche i palati più esigenti.

Acquistare le capsule di Caffè Borbone Miscela Blu su eBay a soli 33,99 euro rappresenta un risparmio notevole rispetto al prezzo originale di 48,95 euro. Questo sconto significativo rende l’offerta particolarmente attraente per chi consuma caffè regolarmente. Inoltre, eBay garantisce un processo di acquisto sicuro e affidabile, con la possibilità di leggere le recensioni dei clienti e verificare la qualità del venditore.