Cacciavite elettrico Xiaomi HOTO (a 37€!) è il regalo per amanti fai-da-te

Sei appassionato o conosci qualcuno che ama il fai-da-te? Allora non puoi privarti di questa offerta. Il protagonista è un avvitatore elettrico che ti semplificherà la vita. Il modello in questione è di HOTO by Xiaomi ed è proposto a un prezzo di soli 37,81€ anziché gli originari 66,99€!

Tutte le caratteristiche del cacciavite elettrico

Con un design All-in-One, il cacciavite elettrico comprende 12 punte lunghe 50 mm in acciaio S2, selezionate per la loro resistenza e durabilità, pronte a soddisfare ogni tua esigenza. Ogni componente è alloggiato nella confezione in lega di alluminio anodizzato, che non solo protegge gli strumenti ma li rende anche un piacere da portare con te grazie alla morbida impugnatura in gomma.

La manovrabilità dello strumento è assicurata da un’impugnatura ergonomica a doppio strato antiscivolo e da un pulsante che attiva il cacciavite in maniera intuitiva. E una luce LED circolare illumina l’area di lavoro, spegnendosi automaticamente dopo 10 secondi per preservare energia. La coppia di serraggio è regolabile su quattro livelli, grazie a una manopola dedicata, permettendoti di adattare lo strumento a diversi materiali e compiti.

La batteria ha una capacità da 1500 mAh, che assicura fino a 1000 viti avvitate con una singola carica. Quest’ultima si ricarica attraverso un’entrata Type-C!

In termini di sicurezza e precisione, il cacciavite elettrico Xiaomi HOTO è dotato di un circuito integrato intelligente che interrompe immediatamente la rotazione non appena rilasci il pulsante, proteggendo sia le viti sia le tue dita.

Rendi i tuoi lavoretti quotidiani una passeggiata con il cacciavite elettrico HOTO by Xiaomi a soli 37,81€!