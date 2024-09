Buoni Regalo: ecco le truffe più comuni, come riconoscerle

Corrono le truffe online sulla rete a tema Buoni Regalo. Forse ancora non ti è capitato, ma sono diversi gli utenti che, per un motivo o per l’altro, vengono spinti, a loro insaputa, a pagare cybercriminali con buoni regalo o utilizzando Amazon Payments. Si tratta di un raggiro ormai comune che potrebbe capitarti.

Ecco perché è importante imparare a conoscere le truffe più comuni. Questo ti permetterà di difenderti evitando di cadere nella loro trappola e pagarne le conseguenze. Solitamente queste frodi vengono diffuse tramite email, messaggi di testo, chat WhatsApp o telefonate.

I cybercriminali si fingono forze dell’ordine, avvocati, rappresentanti di un tuo familiare. Oppure ti arriva un’offerta troppo bella per essere vera con un link per confermarla. Questi e molti altri ancora sono i metodi utilizzati dai criminali del web per le truffe a tema Buoni Regalo.

Buoni Regalo: le truffe più diffuse

Vediamo quali sono le truffe più comuni a tema Buoni Regalo.