Apple e la maxi campagna phishing: attenzione sondaggi truffa

Una nuova maxi campagna phishing in Italia sta già mietendo molte vittime. Si tratta di una pericolosa email che si presenta come un innocuo sondaggio a premi che sfrutta il nome Apple. La nota azienda di Cupertino è perciò diventata l'esca di alcuni cybercriminali che cercano di far abboccare più utenti possibili. Cadere nella trappola è facile per due motivi. Il primo riguarda il nome importante con cui viene presentata la mail. Il secondo invece riguarda i premi che sono davvero allettanti.

Apple è l'esca di una nuova campagna phishing

Per aziende importanti come Apple è facile diventare esche di qualche campagna phishing. Questa di cui vi stiamo parlando è completamente nuova, ma anche se recente è comunque pericolosa perché provoca due danni: dati sensibili ceduti a dei criminali e perdita di denaro. Andiamo per ordine e capiamo come si presenta questo attacco.

Innanzitutto, l'utente riceve una mail firmata Apple nella quale gli viene presentata la possibilità di vincere un premio semplicemente rispondendo a un veloce sondaggio. Il link riportato nel testo rimanda a una pagina fake che assomiglia a quella del colosso di Cupertino.

Lì, la potenziale vittima dovrà rispondere a una serie di domande. Il sondaggio è breve e dura meno di due minuti. Dopo di che l'utente viene rimandato su un'altra pagina nella quale sono presenti una serie di premi. Una volta scelto quello che vuole gli sia spedito a casa, dovrà inserire tutti i suoi dati personali compresi quelli dalla carta di credito. Questo serve, secondo quanto indicato sulla pagina del sito, a pagare un piccolo contributo per la spedizione.

Finito tutto non solo non riceverà nessun premio, ma scoprirà di aver sottoscritto un abbonamento indesiderato a un servizio che costa 65,85 euro al mese. Quindi è importante non cadere nella trappola dei finti sondaggi a premi, anche se nella pagina sono indicate le recensioni di utenti soddisfatti che dicono di aver ricevuto tutto in perfette condizioni e nemmeno se sembra essere Apple stessa a omaggiarvi. In entrambi i casi si tratta di una truffa come per il finto sondaggio di Amazon.