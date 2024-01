Braun Series 9 PRO + è uno dei migliori rasoi di sempre (ed è scontato di 105€)

Sei stanco di utilizzare il tuo rasoio che, anche se acquistato da poco, si è rivelato tutt’altro che efficiente? Fai il salto di qualità definitivo con Braun Series 9 PRO +: un rasoio dotato di tutte le ultime novità. Il prezzo iniziale di 425,00€ viene completamente distrutto dallo sconto, arrivando a costare solamente 319,99€.

Tutte le caratteristiche del rasoio Braun

La tecnologia all’avanguardia di Braun, denominata ProShave, si compone di 5 elementi specializzati nella rasatura, garantendo la cattura e la rimozione efficace anche dei peli più corti e difficili. Il pettine radente ProLift solleva delicatamente i peli dal viso, permettendo una rasatura più profonda, mentre le lame rotanti autoaffilanti assicurano un taglio preciso e uniforme.

Il rasoio è completato da un rifinitore di precisione Pro, arricchito con acciaio inossidabile chirurgico, progettato per perfezionare la forma della barba, delle basette e dei baffi, offrendo quel tocco finale di precisione.

La robustezza e la durata sono garantite dalla produzione in Germania con materiali di alta qualità e dall’integrazione di una potente batteria Li-Ion che fornisce fino a 60 minuti di autonomia. La caratteristica impermeabile al 100% consente l’utilizzo sia a secco che sotto l’acqua, aggiungendo una flessibilità d’uso significativa.

Completando l’esperienza di rasatura, il Braun Series 9 PRO+ è accompagnato da due accessori premium. La stazione SmartCare 6 in 1 si occupa automaticamente della pulizia, lubrificazione e ricarica del rasoio, contribuendo a garantire la sua lunga durata. La PowerCase offre la praticità di fino a 60 minuti di rasatura portatile, rendendola ideale per i viaggi o situazioni in cui è necessaria una rasatura d’emergenza.

Inizia a rasare la barba come mai prima d’ora con Braun Series 9 PRO +. Il rasoio è disponibile al prezzo di 319,99€ anziché 425,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.