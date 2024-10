Braun Series 7 + rasoio Gillette Proglide e custodia da viaggio a 30€ in meno

Che tu tenga la barba lunga o corta sono certo che l’offerta che sto per segnalarti non te la vorrai perdere. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Braun Series 7 + rasoio Gillette Proglide e custodia da viaggio a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro.

Tieni presente che, anche se potresti non visualizzarlo, sul prezzo di listino c’è uno sconto del 30% che dunque in questo momento mi fa risparmiare la bellezza di 30 euro sul totale. Avrai un rasoio elettrico professionale, dotato di tantissimi accessori inclusi per ogni tipologia di taglio. Ottimo anche come idea regalo. Fai presto però perché si tratta di un’offerta a tempo limitato e le richieste sono già alte.

Braun Series 7 con tantissimi accessori a prezzo Hot

Con il rasoio elettrico Braun Series 7 potrai fare quello che vuoi. Puoi regolare la barba scegliendo tra 40 impostazioni di lunghezza con intervalli di appena 0,5 mm. Questo ti permetterà anche di sfumarla in modo professionale, come farebbe un barbiere. Potrai inoltre definire le basette, i baffi e il pizzetto. Tutto in modo estremamente preciso.

Ha un’impugnatura maneggevole ed è molto leggero. Possiede una pratica rotellina che ti consente di modificare le impostazioni a tuo piacimento e in confezione troverai 4 pettini per le varie regolazioni che potrai intercambiare velocemente. Incluso c’è anche un praticissimo stencil per definire la barba, il rasoio Gillette Proglide, una testina di ricambio e un’utilissima custodia da viaggio.

Ci sarebbero tantissime altre cose da mettere in evidenza ma il tempo scorre e non è assolutamente dalla nostra parte. Quindi prima che l’occasione scada vai su Amazon e acquista il tuo Braun Series 7 + rasoio Gillette Proglide a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro. Ti ricordo che, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.