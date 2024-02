Braun Series 5: tagliacapelli wireless con 17 impostazioni e 2 pettini

Il taglio di capelli che ti fai è talmente semplice che non serve andare dal parrucchiere a spendere soldi? Allora vai su Amazon e metti nel tuo carrello il tagliacapelli Braun Series 5 a soli 52,99 euro, invece che 69,99 euro.

Con questo sconto del 24% lo puoi avere a un prezzo molto vantaggioso già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Però fai in fretta perché è un’offerta a tempo e potrebbe sparire da un momento all’altro.

Braun Series 5: lo stile che desideri a pochissimo

Con questo tagliacapelli puoi avere lo stile che desideri senza essere un esperto. Infatti è molto semplice da usare anche da solo. Ha delle lame molto affilate che tagliano in modo preciso. Poi regolare facilmente la lunghezza che vuoi con il selettore e con i pettini che trovi inclusi. Ben 17 impostazioni differenti.

Non serve collegare fili e la batteria dura per 50 minuti ininterrotti e si ricarica completamente in circa 8 ore. È veramente molto leggero e quindi comodissimo. Ha un’impugnatura ergonomica e si pulisce facilmente. E volendo lo puoi usare anche per regolare la barba.

Se eri indecisa su cosa regalare al tuo lui oggi potresti aver risolto. Un regalo che sarà sicuramente molto apprezzato. Quindi prima che non sia più disponibile vai su Amazon e acquista il tuo Braun Series 5 a soli 52,99 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.