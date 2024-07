Braun Serie 9 PRO+, da 430 a soli 249 euro: il rasoio elettrico da acquistare SUBITO

Rasatura perfetta, con massima precisione e comfort. Se cerchi un rasoio elettrico di primo livello ad un prezzo competitivo, è il Braun Serie 9 PRO+ il modello su cui puntare assolutamente durante questi Prime Day 2024. E’ nostra opinione che, nel segmento dei top di gamma, la sfida sia tutta tra Braun e Philips, con il primo marchio in forte vantaggio grazie alla straordinaria qualità dei suoi prodotti.

Il Braun Serie 9 PRO+ non è un semplice rasoio elettrico, ma il non plus ultra della tecnologia a servizio della rasatura. Proprio per questo, il suo prezzo di norma non è affatto indifferente: costerebbe ben 430€. La buona, ottima, notizia è che con le offerte dei Prime Day 2024 può essere tuo a solamente 249,99€. Un prezzo formidabile.

Il Braun Series 9 PRO+ è dotato di cinque elementi di rasatura che lavorano insieme per offrire una rasatura precisa e confortevole. Tra questi, il ProLift Trimmer, rivestito in titanio, è progettato per sollevare e tagliare i peli difficili senza tirare, mentre le lame OptiFoil garantiscono una rasatura più ravvicinata e duratura. La tecnologia Sonic e AutoSense regola automaticamente la potenza del motore in base alla densità della barba, offrendo fino a 40.000 azioni di taglio al minuto​.

La durata della batteria non è da meno, con fino a 60 minuti di utilizzo cordless. Inoltre, il rasoio è dotato di una custodia PowerCase che funge da caricatore portatile e che ti permette di portarlo con te anche in viaggio.

C’è anche un’altra chicca davvero interessante. Nella confezione troverai inclusa la SmartCare 6 in 1: pulisce, asciuga e ricarica il rasoio, senza che tu debba preoccuparti della sua igienizzazione dopo ogni uso. Insomma, davvero una bomba con funzioni avanzatissime per un’esperienza di rasatura perfetta e piacevole. Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo subito per averlo a meno di 250€!