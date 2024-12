Bose SoundLink Micro: la piccola cassa Bluetooth potente al 47% in meno

Che sia al mare, in piscina, in montagna o in campeggio vuoi sempre avere una cassa Bluetooth per ascoltare la musica che preferisci? Allora dai un’occhiata a questa offerta molto allettante. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Bose SoundLink Micro a soli 69 euro, invece che 129,95 euro.

Grazie a questo sconto incredibile del 47% il prezzo crolla terra al minimo storico. Chiaramente con uno sconto così, che ti permette di risparmiare circa 81 euro sul totale, dovrai fare in fretta perché la vorranno tutti. Tra l’altro potrai scegliere tra diverse colorazioni, oltre a quella nera che ti segnalo, c’è anche la versione bianca e azzurra.

Bose SoundLink Micro: cassa Bluetooth piccola ma potente

Le dimensioni della mini cassa Bluetooth Bose SoundLink Micro la rendono uno di quei dispositivi da avere sempre a portata di mano. E nonostante le sue dimensioni esigue è in grado di regalare un suono molto potente, udibile anche a grande distanza. Potrai tranquillamente alzare il volume senza che venga distorto il suono.

Ha un design robusto, resistente alla polvere, alle temperature estreme e anche all’acqua con certificazione di grado IP67. Possiede un cinturino resistente agli strappi che ti permette di agganciarla a uno zaino o al manubrio della moto o della bici. La connessione Bluetooth è stabile e garantisce un accoppiamento immediato con i tuoi dispositivi. Inoltre gode di una batteria in grado di durare fino a 6 di ascolto senza interruzioni.

Sicuramente una promozione così allettante durerà poco e quindi devi fare veloce. Perciò prima che lo sconto scada o che le unità disponibili a questo prezzo spariscano vai su Amazon e acquista la tua Bose SoundLink Micro a soli 69 euro, invece che 129,95 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.