Bose SoundLink Flex: lo speaker Bluetooth PREMIUM crolla al 29%

Ascolta la musica dovunque con una cassa preamplificata portatile magnifica che oggi puoi avere in forte sconto. Vuoi saper i che si tratta? Stimo parlando del mitico Bose SoundLink Flex che oggi puoi aggiungere la tuo carrello di Amazon a soli 119,95 euro, anziché 169,95 euro.

Come puoi vedere adesso c’è uno sconto pazzesco del 29% che ti fa risparmiare ben 50 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Un’occasione più unica che rara e infatti scadrà in tempi record.

Bose SoundLink Flex: il migliore speaker Bluetooth portatile

A questa cifra possiamo affermare con certezza che è il migliore speaker Bluetooth portatile. Ha un suono deciso e potente che si propaga a grande distanza e quindi lo puoi usare tranquillamente all’aperto. E lo puoi collegare a tutti i tuoi dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth.

Il suo design compatto e robusto lo rende il perfetto compagno di avventura. Ha un pratico laccetto per agganciarlo ad esempio a un moschettone dello zaino e portarlo in giro quando fai una gita. Ed resistente all’acqua con certificazione IP67. Ultima cosa, non meno importante, ha una mega batteria da 12 ore con una singola ricarica.

Affrettati perché un’occasione così non si trova tutti i giorni. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Bose SoundLink Flex a soli 119,95 euro, anziché 169,95 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.