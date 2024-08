Bose SoundLink Flex in offerta: compatto, resistente all'acqua e potente

Il Bose SoundLink Flex è un diffusore Bluetooth portatile di alta qualità, progettato per offrire un suono potente e chiaro in un design compatto: attualmente è in offerta su Amazon a 156,99€.

Il SoundLink Flex è dotato di un design compatto (20x9x5 cm) e leggero (600 g), con una struttura robusta realizzata in silicone soft-touch e una griglia frontale in acciaio verniciato a polvere, che lo rendono resistente e facile da trasportare. Grazie alla sua certificazione IP67, il diffusore è completamente resistente alla polvere e all’acqua, ed è addirittura in grado di galleggiare, rendendolo perfetto per l’uso in piscina, in spiaggia o durante escursioni all’aperto.

Il Bose SoundLink Flex è progettato per garantire un suono sorprendentemente ricco e dinamico, considerando le sue dimensioni compatte. È dotato di un driver dinamico full-range, supportato da radiatori passivi che migliorano la presenza dei bassi. Sebbene il suono possa diventare un po’ aggressivo a volumi elevati, soprattutto nelle alte frequenze, a livelli normali offre un’esperienza audio ben bilanciata e dettagliata. La tecnologia PositionIQ di Bose ottimizza automaticamente il suono in base all’orientamento del diffusore, garantendo sempre la migliore qualità audio possibile.

Il diffusore utilizza Bluetooth 4.2, che garantisce una connessione stabile e affidabile, con la possibilità di collegare fino a due dispositivi contemporaneamente per un facile switching tra le fonti audio. Inoltre, il SoundLink Flex supporta il controllo vocale tramite Siri o Google Assistant e può essere gestito tramite l’app Bose Connect. Bene anche l’autonomia, che si assesta sulle 12 ore. Con l’offerta attualmente in corso, lo paghi solo 156,99€: non fartela scappare!