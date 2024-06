Bose QuietComfort Ultra in offerta: cancellazione del rumore senza rivali

Le cuffie Bose QuietComfort Ultra sono delle cuffie wireless di alta gamma. Il loro punto di forza più impressionante? Una tecnologia di cancellazione attiva del rumore universalmente giudicata impeccabile. Tra le migliori, se non la migliore, in questa fascia di prezzo.

Attualmente, sono in offerta su Amazon a 369,95€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo più basso recente di 499,99€.

Queste cuffie sono dotate di driver angolati che migliorano la precisione e il dettaglio del suono, offrendo bassi potenti e medi ben definiti. Come anticipato, il sistema di cancellazione del rumore è tra i migliori della categoria, capace di ridurre significativamente il rumore ambientale, rendendole ideali per l’uso in ambienti rumorosi come aerei e treni. Le cuffie utilizzano la tecnologia CustomTune, che regola automaticamente l’ANC in base alle caratteristiche uditive dell’utente, migliorando ulteriormente l’esperienza di ascolto.

La durata della batteria è di circa 24 ore con ANC attivato e 18 ore in modalità Immersive Audio, che offre un’esperienza audio tridimensionale grazie al tracciamento della testa. Le Bose QuietComfort Ultra sono compatibili con Bluetooth 5.3 e supportano i codec aptX Adaptive e AAC, garantendo una trasmissione audio di alta qualità. Sono dotate di un microfono integrato che offre una buona chiarezza per le chiamate, anche se non è considerato rivoluzionario.

Nella confezione troverai anche un cavo audio da 2,5 mm a 3,5 mm, per una connessione cablata in grado di offrire una qualità audio ancora più eccellente. Non farti assolutamente scappare questa offerta a tempo limitatissimo: acquista subito le Bose QuietComfort Ultra risparmiando 130€!