Bosch: GIGANTESCO kit 103 in 1 di qualità a prezzo ridicolo su Amazon (24€)

Il set perfetto per il fai da te e gli scopi professionali. Questo spettacolare kit 103 in 1 di Bosch, completo di pratica valigetta per il trasporto, lo prendi a prezzo ridicolo da Amazon in questo momento. Se non è già finito, completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

Un prodotto utilissimo in una marea di contesti. All’interno della pratica custodia, un vastissimo assortimento di bit, inserti e accessori:

Punte: punte per legno diametro 3/3/4/4/5/6/7/8/10 mm, punte per metallo diametro 1,5/1,5/2/2/2/2,5/3/3/3/3/3,2/3,5/4/4,5/4,8/5/5,5/6/7 mm, punte per pietra diametro 4/5/6/8/10 mm

Bit di avvitamento: 25 mm ph pz 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3, s 4/4/6/6/7/7, t 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40, h 3/4/5/6; 50 mm ph pz 0/1/2/3, s 4/6, t 10/20/25

Contenuto ulteriore: sega a tazza diametro 32/38/44/54 mm, 1 x punta di centraggio, mecchia a spada diametro 16/22 mm, 1 x portabit universale, giradadi diametro 5/6/8/10/11/12/13 mm, 1 x svasatore, 1 x chiave a brugola

Ogni singolo componente è naturalmente di ottima qualità e progettato per durare nel tempo. Non perdere l’occasione di concludere un sensazionale affare su Amazon e accaparrati adesso questo spettacolare kit Bosch 103 in 1 a prezzo eccezionale: completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 24€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

