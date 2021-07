Quando acquistare una bella borsa impermeabile se non in estate? Quella di Syncwire è persino in promozione su Amazon e con soli 13,99€ te ne porti ben due a casa. Il piccolo ribasso ti strizza l'occhio e ti fa risparmiare qualcosina.

In più le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, un amore.

Borsa impermeabile? Sì per smartphone e accessori

A forma di marsupio, questa piccola borsa te la agganci in vita e te la porti ovunque vai. Fai le passeggiate più lunghe della tua vita in riva al mare senza preoccuparti che qualcuno possa prenderti qualcosa dalla borsa. E se nel mentre hai caldo? Ti puoi fare il bagno senza problemi perché è a tenuta stagna.

Dalle dimensioni ridotte ma capiente è perfetta per smartphone, documenti, cuffie wireless e tutto quello che riesci a infilarci dentro. Può contenere finanche un iPad Mini, quindi immagina quant'è perfetta.

No preoccuparti di niente perché se ti squilla il telefono non devi neanche estrarlo. Come mai? Per creala sono stati utilizzati materiali che non bloccano la funzione touch dei dispositivi, quindi puoi fare quello che vuoi senza mettere a rischio i devices.

In più con questo acquisto non te ne arriva una a casa, ma bensì due. Ne puoi avere sempre una di riserva sapendo che hai garanzia e servizio clienti a disposizione per 12+24 mesi.

Acquista subito la borsa impermeabile di Syncwire su Amazon a soli 13,99€. Le ordini e le ricevi a casa in sole 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard, ti basta scegliere le consegne nei punti di ritiro per non pagare neanche un euro in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica