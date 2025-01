Borracce pulite e igienizzate con queste geniali PASTIGLIE EFFERVESCENTI (36 pezzi a 10 euro)

Se fai ampio uso di borracce, bottiglie e thermos in acciaio, in vetro o in plastica saprai benissimo quanto possa essere difficile tenere ben puliti e igienizzati gli interni. Un problema che presto non esisterà più se approfitti dell’offerta Amazon su questo pacchetto da 36 pastiglie effervescenti igienizzanti che puoi acquistare a soli 10,69 euro.

Pastiglie effervescenti igienizzanti: come funzionano?

Le pastiglie effervescenti igienizzanti funzionano come farebbe una normale aspirina medicinale, con alcune differenze fondamentali.

Per far sì che funzionino, infatti, ti basta farle scogliere in acqua calda (circa 40°C), aspettare dai 15 ai 30 minuti, agitare il contenitore e risciacquare con acqua corrente. Un metodo pratico che rispetta la qualità dei materiali sfruttando ingredienti sicuri come percarbonato di sodio e bicarbonato di sodio.

Le pastiglie sono compatibili con materiali come acciaio inox, plastica, vetro e ceramica e risultano perfette allora per borracce riutilizzabili, thermos, caraffe e bicchieri: avrai un’igiene impeccabile senza lasciare residui chimici. Inoltre, ogni pastiglia è infusa con del fresco profumo d’arancia, in modo da lasciare le tue bottiglie piacevolmente profumate.

La confezione include 36 pastiglie ognuna delle quali è sigillata singolarmente per salvaguardarne l’efficacia. Una scelta ideale se fai ampio uso di borracce, specie in giro, e vuoi assicurarti che siano perfettamente igienizzate: acquistale adesso a soli 10,69 euro.