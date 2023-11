Borderlands 3 (Ultimate Edition) per Nintendo Switch è in SCONTO!

Borderlands 3 Ultimate Edition per Nintendo Switch rappresenta l’apice dell’esperienza offerta dalla serie Borderlands 3, fornendo una compilation completa che include il gioco principale, tutti e sei contenuti aggiuntivi e una collezione esaustiva di pacchetti cosmetici bonus.

Il nucleo di Borderlands 3 ti immerge nel ruolo di uno dei quattro Vault Hunters, abilissimi cacciatori di tesori sparsi per la galassia. Potrai scegliere il tuo personaggio preferito e intraprendere un’avventura attraverso mondi alieni, affrontando nemici letali e accumulando ricchi bottini.

I sei contenuti aggiuntivi arricchiscono ulteriormente l’esperienza di gioco. In “Moxxi’s Heist of The Handsome Jackpot“, dovrai compiere una rapina per sottrarre una cassaforte monumentale al leggendario Handsome Jack. “Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock” ti porterà a partecipare al matrimonio tra il cacciatore di taglie Wainwright Jakobs e il cacciatore di mostri Hammerlock. In “Bounty of Blood“, dovrai fermare una banda di cacciatori di taglie che sta seminando il terrore in una città mineraria. “Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck” ti farà vivere l’avventura di Psycho Krieg, un cacciatore di taglie dallo spirito instabile. Infine, con “Designer’s Cut & Director’s Cut“, avrai accesso a nuove sfide e contenuti, tra cui la modalità cooperativa Mayhem 2.0 e la sfida Arms Race.

I pacchetti cosmetici bonus aggiungono personalizzazione, consentendoti di modificare l’aspetto del tuo Vault Hunter e delle tue armi preferite. Ad esempio, con il Butt Stallion Pack, trasformerai il tuo personaggio in un affascinante unicorno rosa, mentre il Retro Cosmetic Pack ti permetterà di vestire i panni di un cacciatore di tesori degli albori di Borderlands.