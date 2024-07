Borbone capsule e cialde: sconto ANTICIPATO per l'Amazon Prime Day (da 0,13€)

Un caffè di altissima qualità in formato di cialde oppure capsule. Il buonissimo Borbone lo trovi in sconto su Amazon come anticipo di Prime Day. Approfitta delle promo scorta del momento a partire da 0,13€ per ogni pezzo, ma non perdere tempo prezioso: le scorte sono davvero super limitate.

Abbiamo selezionato quelle che, al momento, sono sicuramente le occasioni migliori in assoluto! Scegli quella più adatta alle tue esigenze e approfitta del prezzo offerta del momento.

100 cialde ESE (miscela nera) a 13,43€.

100 capsule compatibili Nespresso a 17,09€.

100 capsule compatibili con sistema Lavazza “A modo mio” a 17,85€.

Goditi un buon espresso, ma pagalo pochissimo, grazie a questa occasione Amazon anticipata: non serve aspettare che inizi il Prime Day per concludere ottimi affari firmati Borbone. Capsule e cialde di qualità, a prezzo piccolissimo! Spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.