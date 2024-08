Booster per avviamento auto, torcia e Power Bank, TUTTO in UNO (-52€)

Se stai partendo per un viaggio lungo una delle cose sicuramente da valutare è avere un caricatore portatile che ti permetta di riavviare la batteria dell’auto nel caso sia a terra. Oggi lo puoi avere a un prezzo davvero vantaggioso. Dunque vai su Amazon e metti nel tuo carrello questo Booster per avviamento auto a soli 77,99 euro, invece che 129,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi beneficiare di uno sconto pazzesco del 40% e dunque risparmiare la bellezza di quasi 52 euro sul totale. Non è certo una promozione che potrà durare a lungo, quindi fai in fretta. Tra l’altro se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Booster per avviamento auto 3 in 1 a prezzo sgretolato

Questo Booster per avviamento auto è pensato per avere tutto ciò che ti occorre per fare viaggi lunghi. Infatti è in grado di riavviare in un istante la tua batteria a terra con un picco di 4000A. E grazie alla sua capacità da 23.800 mAh potrai riavviare più e più volte la tua auto con una sola ricarica.

Oltre a questo, possiede una pratica luce sulla parte superiore che ti consente di usarlo come torcia e ha due uscite USB velocissime per ricaricare dispositivi come smartphone o tablet. Ha un design estremamente compatto e leggero con un pratico display, semplici pulsanti e una maniglia ottima per il trasporto o quando lo devi usare come torcia.

Siamo di fronte indubbiamente al migliore affare del giorno nella categoria. Dunque non fartelo scappare, vai ora su Amazon e acquista il tuo Booster per avviamento auto a soli 77,99 euro, invece che 129,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.