Boom di truffe online in una regione italiana

Le truffe online non si placano e in certe zone gli episodi sono anche in aumento. Secondo i dati riportati in un comunicato stampa del Codacons, 2 lombardi su 10 ne sono vittima. Un dato che spaventa gli esperti di sicurezza, ma che spaventa anche i cittadini della regione Lombardia, una delle più piagate da questi raggiri.

Una email – inizia il comunicato ufficiale del Codacons – informa che è stato autorizzato un bonifico di 800 euro da parte dell’Inps, solo che l’istituto previdenziale non sarebbe in grado di portare a termine l’operazione perché “i dati registrati nel sistema non sono stati aggiornati”. E i soldi verranno accreditati sul conto corrente “solo dopo aver effettuato l’aggiornamento”. Segue un link-trappola e scatta la truffa secondo un meccanismo sempre più diffuso, che sfrutta la burocrazia legata ai bonus per il sostegno al reddito per carpire codici e dati personali, entrare nei conti correnti e ripulirli.

Quante volte nei nostri articoli abbiamo avvertito di questa e di altre truffe online simili. Purtroppo però le vittime sembrano crescere invece di diminuire. A confermare questa sensazione ci sono i dati registrati dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Infatti, secondo le statistiche, in Lombardia 2,1 milioni di persone hanno subito almeno una truffa online.

I reati informatici, nei primi sei mesi del 2024, sono già aumentati del 10,8%. Si tratta di dati preoccupanti perché fanno emergere quanto ha denunciato il Codacons: “immobilismo istituzionale e scarsa informazione ai cittadini sul tema“. Ed è proprio questo l’esposto che il Codacons ha portato in procura.

Truffe Online: cosa devi fare per difenderti o se sei caduto nella trappola

Il fatto che le truffe online aumentino in Lombardia fa emergere una certa mancanza di formazione in merito a questo tema. La sicurezza informatica, definita tecnicamente cybersecurity, è ormai un punto importante che dovrebbe trovarsi all’ordine del giorno di ogni persona. Tutti possiamo diventare vittima dei cybercriminali, coloro che realizzano questi raggiri.

Ad esempio, in Italia sono 4 le truffe online più diffuse. La conoscenza di queste tecniche e delle strategie messe in campo dai criminali del web aiuta nella difesa personale contro email di phishing, siti web contraffatti, telefonate fraudolente ed e-commerce fake. Se vivi in Lombardia puoi scrivere una mail in caso di danni all’indirizzo info@codaconslombardia.it.