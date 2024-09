Truffe Online: scopri quali sono le 4 più diffuse e come difenderti

Oggigiorno sono davvero tantissime le truffe online che i cybercriminali diffondono in rete, ma solo quattro sono le più diffuse. Ovviamente nessuna di quelle che potresti incontrare sulla tua strada vanno prese sotto gamba. Il rischio è quello di perdere denaro, dati personali, informazioni sensibili e dettagli di pagamento.

Questi vengono tutti sfruttati dai criminali del web a loro uso e consumo. Quindi conoscere bene le tecniche di questi raggiri ti permetterà di evitarli come la peste. Essendo tanti non era possibile redigere un articolo pratico e comprensibile senza cadere nel tecnicismo. Ecco perché abbiamo deciso di scegliere le quattro truffe più diffuse.

In questo modo hai l’opportunità di concentrarti sulle truffe online che più facilmente potrebbero raggiungere i tuoi dispositivi. E poi molte altre hanno tecniche e “comportamenti” molto simili. Quindi queste sono già una buona base per garantirti una difesa potente e calibrata seguendo alcuni consigli specifici in merito.

Truffe Online: attenzione a queste quattro

Tra le truffe online diffuse online le più pericolose e sfruttate dai cybercriminali sono solo quattro. Possiamo raggrupparle in una grande categoria: attacchi phishing. Infatti, l’obiettivo è molto simile fra loro, spingere la vittima a cliccare su un link facendogli credere altro e spingendola a fornire tutte le informazioni che i cybercriminali vogliono. Eccole tutte e quattro.

Truffe Bancarie tramite email o SMS. Tra le più diffuse, queste truffe sono realizzate da cybercriminali che clonano email e messaggi di testo per farli sembrare quelli ufficiali della banca. L’utente viene spinto ad agire con urgenza tramite un alert legato a pagamenti o accessi sospetti. Cliccando sul link si trova su una pagina di accesso al proprio conto corrente molto simile a quello della sua banca. Concorsi a premi fraudolenti. Anche questa è tra le truffe online più diffuse e spietate. Una mail comunica alla preda di essere stata selezionata per partecipare a un sondaggio che potrebbe regalare un premio. Solitamente si tratta di gadget costosi come smartphone e tablet, proprio per catturare maggiormente l’attenzione della vittima. Inserendo i propri dati a seguito della comunicazione di vittoria, l’utente viene spinto a pagare un piccolo contributo per le spese di spedizione. Shop Online fake. Quando si avvicinano periodi di saldi o iniziative importanti da parte di e-commerce famosi i cybercriminali inviano email imitando questi per spingere le vittime ad acquistare su siti falsi clonati. Solleciti di pagamento. Questa è un’altra delle truffe online più diffuse, soprattutto tra chi ha un’attività. Spacciandosi per enti statali o recupero crediti, i cybercriminali inviano email sollecitando il pagamento di insoluti o altro.

Il nostro consiglio è quello di non fidarsi mai di email con link, soprattutto di fronte a offerte incredibili, alert bancari, concorsi a premi e solleciti di pagamento.