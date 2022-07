Bonus TV: potremmo assistere a un nuovo finanziamento

Secondo alcune stime sembra proprio che siano ancora troppi i cittadini che devono adeguarsi all’arrivo del nuovo digitale terrestre. Una spesa che di questi tempi sembra creare qualche dubbio, lasciando indietro famiglie che preferiscono rinunciare alla televisione pur di portare a casa il “pane”. Un provvedimento utile per sostenere e aiutare queste e altre situazioni è il Bonus TV.

Tuttavia, questo incentivo, sotto forma di sconto applicabile al momento dell’acquisto di un televisore o di un decoder digitale terrestre di ultima generazione, non è infinito. Il rischio reale è quello che, una volta terminato, faccia figli e figliastri lasciando diversi cittadini a “bocca asciutta”.

Lo sa bene Confindustria Radio TV che, recentemente, ha inviato una lettera al Ministero dello Sviluppo Economico. La richiesta? Rimodulare il Bonus TV per finanziare altri 200 milioni di euro così da garantire il passaggio alla nuova TV digitale. Nella missiva, indirizzata al Ministro Giancarlo Giorgetti e alla Sottosegretaria Anna Ascani, si legge:

Il sistema televisivo ha chiuso il rilascio della banda 700 nei tempi previsti per legge. Ma ora è necessario garantire il passaggio alla nuova TV digitale senza lasciare indietro nessuno e programmare innovazione e sviluppo dell’industria radiotelevisiva. Il ritmo di ricambio degli apparecchi televisivi obsoleti si è rivelato più lento e complesso del previsto al punto che ha richiesto anche una revisione della roadmap per graduare i passaggi tecnologici in funzione dell’effettiva diffusione nelle famiglie delle nuove tecnologie.