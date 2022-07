Verifica se puoi ottenere il Bonus TV

Il nuovo digitale terrestre sta arrivando. Il momento dello switch off definitivo verso il DVB-T2 è più vicino di quanto si possa pensare. Resta perciò poco tempo per potersi adeguare alla nuova tecnologia acquistando un apparecchio compatibile. Prima di procedere però dovresti dare un’occhiata se hai diritto al Bonus TV.

Questo provvedimento, messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, permette a chiunque di risparmiare sull’acquisto di un televisore o decoder compatibili con il nuovo digitale terrestre. Un’opportunità da non lasciarsi scappare.

Tuttavia ci sono dei requisiti che rendono una persona compatibile a questa iniziativa. Esistono due tipologie: il Bonus TV Decoder e il Bonus TV Rottamazione. Vediamo quindi come puoi verificare a quali dei due puoi accedere.

Bonus TV Decoder e Rottamazione

Il Bonus TV Decoder permette, a chi soddisfa determinati requisiti, di accedere a uno sconto di 30 euro erogato dal venditore della TV o del decoder in base al prezzo di vendita del prodotto. Se il costo è inferiore, lo sconto sarà regolato su quello.

Questo si rivolge a tutte le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro. Per poterne beneficiare si deve presentare al venditore l’apposita richiesta, compilando il modulo dedicato, con la quale si dichiara che il nucleo familiare rientra nella fascia ISEE compatibile e che nessuno ha già ricevuto il contributo.

Il Bonus TV Rottamazione, cumulabile con il precedente, permette, a chi soddisfa determinati requisiti, di ottenere uno sconto del 20%, fino a un massimo di 100 euro, sul prezzo di acquisto dell’apparecchio compatibile al nuovo digitale terrestre. Basta compilare il modulo dedicato e recarsi in un punto vendita aderente all’iniziativa.

Rispetto al bonus precedente si rivolge a tutti, indistintamente ed è molto più facile ottenerlo. Infatti, non ci sono limiti di ISEE per questo bonus, ma anche in questo caso esistono dei requisiti che sono:

essere residenti in Italia ;

; rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018 e quindi non compatibile con la tecnologia DVB-T2;

correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018 e quindi non compatibile con la tecnologia DVB-T2; essere in regola con il pagamento del Canone Rai, salvo esenzione.

Esistono tantissimi prodotti particolarmente economici che possono essere acquistati in offerta. Se non vuoi spendere uno sproposito, puoi affidarti a un ottimo decoder digitale terrestre. Su Amazon trovi il Decoder DVB-T2 HD Edision Picco T265+ a soli 24,49 euro, invece di 29,90 euro.

Con poco più di una ventina di euro, collegandolo al tuo televisore, potrai ricevere tutti i canali del digitale terrestre in alta definizione. In questo modo sarai pronto all’arrivo della tecnologia DVB-T2 che dovrebbe essere attivata entro gennaio 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.