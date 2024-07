Bonus, crediti e steelbox per chi preordina EA SPORTS FC 25 da GameStop

Aprono anche da GameStop i preordini per EA SPORTS FC 25, il prossimo simulatore calcistico firmato EA che promette importanti novità – soprattutto a livello di gameplay. Il lancio è in programma per il 27 settembre: fino al 30 agosto, effettuando un preordine da GameStop, oltre ad alcuni bonus di gioco è possibile ricevere credito (da utilizzare per altri acquisti), un abbonamento online oppure uno sconto del 10% e la steelbox ufficiale.

Ricevi credito per PlayStation e Xbox

I bonus per chi preordina EA SPORTS FC 25 per la famiglia PlayStation o Xbox sono gli stessi. Insieme al gioco, il giorno d’uscita verrà inviata a casa anche una bella steelbox ufficiale da collezione. Scegliendo di prenotare la propria copia online, GameStop offre 10 euro di crediti, da utilizzare per altri acquisti; in alternativa, soltanto in negozio, è possibile chiedere uno sconto del 10%. Infine, gli utenti riceveranno dei contenuti bonus.

Con Nintendo Switch abbonamento gratis

Chi preordina EA SPORTS FC 25 per Nintendo Switch, invece, la questione è leggermente diversa. L’utente riceverà sempre i contenuti bonus, ma invece di 10 euro di credito vengono offerti 3 mesi di abbonamento Nintendo Switch online oppure, in alternativa e solo in negozio, 10% di sconto sul prezzo di prenotazione. Per la console Nintendo non è presente la steelbook da collezione.

Contenuti aggiuntivi e risparmio sull’usato

Abbiamo nominato dei contenuti bonus, inclusi nel preordine. Ma di cosa si tratta? Ecco cosa ottiene in esclusiva chi prenota la propria copia da GameStop:

1 oggetto giocatore Ambasciatore a scelta in prestito in Football Ultimate Team™ (10 partite)

Slot stili di gioco sbloccato in Club

250.000 crediti Club

Punti personalità aggiuntivi in Carriera professionista

– 3 Icone in Carriera professionista – Beckham, Zidane e Ronaldo Nazário Galácticos

Un preparatore a 5 stelle disponibile in Carriera tecnico

Un osservatore giovani a 5 stelle disponibile in Carriera tecnico

È inoltre possibile risparmiando portando in negozio l’usato. Per ogni gioco PS4, PS5, Xbos Series, Xbox One e Nintendo Switch valido per la promozione, lo sconto sarà di 35 euro; portando, invece, EA SPORTS 24 si riceverà uno sconto di 22 euro.

Ricordiamo che, per ricevere i bonus preordine da GameStop, è necessario prenotare la propria copia online o in negozio entro il 30 agosto. L’iniziativa, specifica la catena, è disponibile fino a esaurimento scorte. Il titolo farà invece il proprio debutto a livello globale il 27 settembre.

Il prezzo ufficiale di preordine è di 59,98 euro per Nintendo Switch e 79,98 euro per le altre console. È possibile selezionare la spedizione gratuita direttamente a casa oppure scegliere di ritirarlo presso un punto vendita della catena.