BOMBA Unieuro: TV LG OLED evo 55" Serie G3 in offerta a 1.498€ (anche in 3 rate)

A sorpresa, sul sito Unieuro lo Smart TV LG OLED evo da 55″ Serie G3 è in offerta al super prezzo di 1.498 euro anziché 2.599 euro, per effetto del 42% di sconto sul prezzo di vendita consigliato. È il prezzo più basso del web (tieni conto che su Amazon non è nemmeno disponibile). Ecco il link all’offerta.

“Il miglior OLED che si possa desiderare”, è quanto recita il claim di LG per il nuovo televisore del 2023 appartenente alla Serie G3. E non è che ha tutti i torti, dal momento che la tecnologia OLED su questo Smart TV è più luminosa fino al 70% in più di un OLED LG tradizionale.

TV LG OLED evo 55″ Serie G3 in sconto del 42% sul sito di Unieuro

Realismo estremo delle immagini, il processore più potente mai sviluppato da LG, e un’esclusiva tecnologia per aumentare la brillantezza delle scene riprodotte sullo schermo: è questo il biglietto da visita del TV LG OLED evo in offerta quest’oggi sul sito di Unieuro a un prezzo speciale (oltre 1.000 euro in meno rispetto a quello consigliato).

Tra algoritmi di deep-learning dell’intelligenza artificiale progressiva e tecnologie così sofisticate capaci di rendere le immagini su schermo più luminose del 70% rispetto ai nuovi TV OLED di LG, OLED evo Serie G3 fa di tutto per attirare l’attenzione.

L’altra bella notizia è che puoi pagarlo in tre rate a interessi zero da 499,43 euro al mese con Klarna e PayPal, oltre a beneficiare delle spese di spedizione gratuite.

Cogli al volo la super offerta di Unieuro sul nuovo LG OLED evo Serie G3 da 55 pollici, per risparmiare oltre 1.000 euro sul prezzo di vendita consigliato e avere la possibilità di pagarlo in 3 rate mensili senza interessi.

