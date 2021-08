Lo speaker Bluetooth disponibile su Amazon è un fantastico Soundcore. In promozione al 30% lo paghi appena 69,99€ per trasformare ogni luogo in cui vai in una festa. Con le spedizioni Prime lo ricevi in appena un giorno a casa tua, ma in ogni caso sono gratuite in tutta Italia.

Speaker Bluetooth Soundcore: subito tuo con sconto

Lo speaker Bluetooth di Soundcore è una vera bomba: rende ogni spazio in cui vai un vero concerto. Con la colorazione rossa risalta subito all'occhio e con le sue dimensioni te lo porti con facilità in spiaggia, montagna, piscina o dove meglio credi.

Grazie ai suoi altoparlanti di ultima generazione non devi temere nulla perché la musica si sentirà benissimo. Infatti ha dei bassi potenziati che rendono la riproduzione eccezionale e degna di nota. Trattandosi di un dispositivo impermeabile non devi preoccuparti neanche di acqua o schizzi accidentali perché non gli faranno esattamente nulla.

La batteria è un altro punto forte visto che ti consente di utilizzarlo fino a 12 ore continue. Ti basta una sola carica per avere mezza giornata di autonomia, il che non è da sottovalutare.

Per avere un'esperienza cucita su misura, infine, puoi modificare i parametri EQ come meglio credi.

Sei interessato? Allora acquista questo fantastico Speaker Bluetooth su Amazon a soli 69,99€. Lo ricevi in appena 24 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario opta per le consegne nei punti di ritiro e le avrai completamente gratuite: ci impiegheranno soltanto qualche giorno in più.

