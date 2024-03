BOMBA Google Pixel Buds A-Series alle Offerte di Primavera

Corri subito su Amazon e approfitta della promo bomba con protagonisti i fantastici Auricolari Google Pixel Buds A-Series. Grazie alle Offerte di Primavera, oggi li acquisti a un prezzo super stracciato. Mettili in carrello a soli 69 euro, invece di 99 euro.

Un grande sconto del 30% grazie a questa super promozione! Tra l’altro, con la tua iscrizione a Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Non perdere altro tempo, stanno andando a ruba.

Google Pixel Buds A-Series: gli auricolari economici di qualità

Con gli Auricolari Google Pixel Buds A-Series hai un prodotto di altissima qualità nonostante l’ottimo risparmio. Dotati di driver dinamici da 12 mm hai un suono pieno e potente, in grado di soddisfare anche le orecchie più esigenti.

Perfettamente integrate con il tuo smartphone, si abbinano non appena li indossi. Inoltre, la batteria assicura fino a 24 ore di ascolto con la loro pratica custodia di ricarica.

Acquistali subito a soli 69 euro, invece di 99 euro. Approfitta dell’ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte disponibili in questo momento.