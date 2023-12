BOMBA Amazon: Xbox Series X con FC 24 al minimo storico (-154€)

Questa offerta natalizia di Amazon è davvero una bomba. Al prezzo di 475,98 euro invece di 629,98 ti porti a casa il bundle che include la potentissima Xbox Series X e una copia digitale di EA Sports FC 24, il gioco di calcio più amato e venduto al mondo. Una strepitosa occasione di entrare nell’ultima generazione di console e passare le feste all’insegna del divertimento.

Bundle Xbox Series X con EA Sports FC 24 in super offerta

Con 12 teraflop di potenza grafica, DirectX Raytracing e un’unità SSD personalizzata da 1TB, sarai catapultato in mondi straordinari con una qualità visiva senza precedenti. Quick Resume, tempi di caricamento ultraveloci e una frequenza di 120 fps grazie alla Xbox Velocity Architecture ti offriranno un’esperienza di gioco di nuova generazione.

E con EA SPORTS FC 24, vivrai il calcio virtuale in una nuova dimensione. Oltre 19.000 giocatori, 700 squadre e 30 campionati rendono questo gioco incredibilmente autentico. Le tecnologie all’avanguardia, come HyperMotion e il motore Frostbite rivisto, ti garantiranno un realismo senza precedenti. Gestisci il tuo club in Carriera tecnico e giocatore, crea la tua leggenda in Ultimate Team e scendi in campo con gli amici in Club e VOLTA FOOTBALL, sfruttando le funzionalità cross-play.

Questo bundle unico è un’opportunità imperdibile per vivere appieno sia il mondo del gaming che quello del calcio virtuale, il tutto a un prezzo incredibile. Rendi il tuo Natale davvero speciale regalandoti il bundle Xbox Series X con EA SPORTS FC 24 a soli 475,98 euro su Amazon. Ma attenzione, l’offerta è limitata nel tempo, quindi corri a fare il tuo acquisto prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.