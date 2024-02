BOMBA Amazon: tablet da 10", Android 13, tastiera e mouse a SOLI 99€

Tutto quello che ti serve con una spesa davvero molto più bassa, grazie a una promozione spettacolare che trovi solo su Amazon ma per poco tempo ancora. Dunque prima che sia tardi metti nel tuo carrello questo tablet da 10 pollici a soli 99,99 euro.

Anche se non viene segnalato tieni presente che il prezzo iniziale si aggira intorno ai 195 euro, per cui adesso risparmi 86 euro circa. È sicuramente un’occasione d’oro, soprattutto se hai bisogno di un dispositivo che non costi molto ma che offra comunque ottime prestazioni. E pi qui troverai tutto incluso: tastiera, mouse e custodia protettiva. Un vero affare.

Tablet da 10 pollici con Android 13 a prezzo shock

Senza girarci troppo intorni, qui il prezzo è fuori di testa, e solo per questo sarebbe già da prendere senza nemmeno pensarci un secondo. Ma non è solo questo, possiede anche delle ottime caratteristiche hardware. È dotato ad esempio ben 6 GB di RAM che puoi far diventare 14 GB, dato che supporta l’espansione. Stessa cosa per la memoria interna da 128 GB che puoi aumentare fino a 1 TB.

Monta una mega batteria inesauribile da 8.000 mAh che si ricarica rapidamente e doppia fotocamera, frontale da 5 MP e posteriore da 8 MP. Ha un corpo leggero e sottile, con un peso di appena 502 grammi e un display generoso da 10,1 pollici dai colori vivaci e un touch fluido. In più come ti dicevo nell’offerta sono incluse una tastiera Bluetooth, un mouse wireless e una custodia protettiva.

Un affare da non perdere. Perciò vai subito su Amazon e acquista il tuo tablet da 10 pollici a soli 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.