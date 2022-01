Bloodborne, PlayStation Japan augura buon 2022 con il gioco!

Basta poco per accendere delle indiscrezioni che si erano raffreddate con il tempo. Probabilmente lo sa anche il social media manager del profilo Twitter di PlayStation Japan, che ha augurato un buon 2022 agli utenti tramite Bloodborne, la celebre esclusiva PlayStation 4 dei creatori di Dark Souls.

Ora, va detto che non è la prima volta che dall'account Twitter nipponico arrivino dei post legati al souslike lanciato nel 2015, ma visto cosa si era detto nel corso del 2021 circa un probabile ritorno del gioco è sufficiente per riaccendere nuovamente qualche speranza.

Bloodborne 2, una remastered o entrambe?

Facciamo allora un recap di quanto ci hanno “assicurato” insider e leaker nei mesi scorsi: Sony avrebbe intenzione di rilanciare Bloodborne con una remastered per PC e PlayStation 5, un lavoro simile a Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri, di prossima uscita per console di ultima generazione.

Il tutto sarebbe finalizzato per alimentare nuovamente l'attenzione sul franchise, allo scopo di dare semaforo verde poi alla produzione di un sequel che verrebbe affidato a Bluepoint Games, il team che si è occupato del remake di Demon's Souls.

Dire che il tweet di augurio per il 2022 sia legato in qualche modo a queste voci sarebbe un azzardo che non ci prenderemo, ma come dicevamo in apertura, in questo settore basta pochissimo per scatenare attenzione ed entusiasmo presso la community. Ed è chiaro che per l'anno che è appena entrato in molti sperano e si aspettano di vedere qualcosa legata a Bloodborne.

Nel frattempo, i fan dei soulslike possono consolarsi con l'arrivo di Elden Ring, il nuovo progetto di From Software, cui lancio è atteso il 25 febbraio per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.