Uncharted: ecco quando arriva la remastered su PS5

La remastered di Legacy of Thieves Collection di Uncharted arriverà su PlayStation 5 il prossimo 28 gennaio 2022; tuttavia, la versione per PC è ancora avvolta nel mistero: non sappiamo quando verrà svelata.

Uncharted: fra remastered e debutto al cinema

Sony ha annunciato ufficialmente una data di uscita per la sua collezione rimasterizzata Uncharted: Legacy of Thieves per PlayStation 5: uscirà il 28 gennaio. Quella data di rilascio è solo per la versione per console next-gen, però. Sony non ha ancora fissato una data per la controparte PC.

L'OEM nipponico ha anche aggiunto che i possessori esistenti di Uncharted 4: Fine di un ladro, Uncharted: L'eredità perduta o il aventi il bundle PS4 Digital, potranno eseguire l'aggiornamento alla collezione rimasterizzata “Legacy of Thieves” su PS5 per soli 10 dollari 10.

Fate attenzione: ci sono alcuni avvertimenti con la nuova collezione. I giocatori che hanno ricevuto una copia di Uncharted 4: Fine di un ladro gratuitamente tramite PlayStation Plus non potranno beneficiare dell'aggiornamento gratuito di $ 10. E le modalità multiplayer di entrambi i titoli inclusi nella raccolta non saranno presenti nei nuovi remaster.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection offrirà tre diverse opzioni per il porting per PS5:

Fidelity Mode , per il gameplay 4K/30fps;

, per il gameplay 4K/30fps; Performance Mode , che mira a un frame rate di 60 fps;

, che mira a un frame rate di 60 fps; Performance Plus Mode, che riduce la risoluzione fino a 1080p ma offre un frame rate di 120 fps.

La collezione rimasterizzata sfrutterà anche i consueti miglioramenti hardware della PS5, incluso il feedback tattile del controller DualSense e i trigger adattivi, l'audio 3D e tempi di caricamento più rapidi grazie al veloce SSD della console.

Infine, sappiate che c'è una promo speciale per questo prodotto: acquistando la remastered da oggi al 3 febbraio si riceverà un biglietto gratuito per vedere l'adattamento cinematografico di Uncharted con protagonista Tom Holland.

L'accordo è ottimo sia per i clienti che pagano l'intero prezzo di $ 50, sia per chiunque approfitti dell'upgrade di soli 10 dollari; la brutta notizia invece è che questa promo è (attualmente) limitata solo a Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda.