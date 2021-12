Elden Ring, Il Signore degli Anelli e il ruolo di George R.R. Martin

Non c'è dubbio che Elden Ring sia uno dei giochi più attesi del 2022. Il nuovo titolo di From Software, il team noto per la serie di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice, sarà disponibile alla fine di febbraio dopo una lunghissima attesa.

Hidetaka Miyazaki, director della produzione, ha parlato delle fonti di ispirazione del progetto nel corso di una lunga intervista concessa al magazine britannico EDGE.

“È difficile indicare una singola ispirazione che abbia avuto un grande impatto su Elden Ring. Ci sono state molte cose che hanno influenzato il processo creativo in modi diversi: Il Signore degli Anelli, la serie di romanzi Il Campione Eterno di Michael Moorcock, aspetti dei giochi di ruolo da tavolo come RuneQuest e via dicendo. Ci sono molti motivi e temi che ho potuto scegliere da questi vari lavori e che hanno avuto un effetto sullo sviluppo di Elden Ring“.

Il game designer giapponese si è inoltre concentrato sul ruolo che ha avuto nella realizzazione del mondo di gioco George R.R. Martin, scrittore de “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco”, la saga letteraria che ha ispirato “Il Trono di Spade“.

“Quando abbiamo parlato con George, avevamo questi teme e idee per creare qualcosa per i boss, dei personaggi centrali della storia. E quando ha scritto i miti, gli abbiamo chiesto di creare questi eroi drammatici di un'antica leggenda che si svolge prima degli eventi del gioco. Questi personaggi drammatici ed eroi non erano realmente presenti nei nostri titoli precedenti, quindi questa è una cosa che mi ha davvero attratto: sapere come avrebbe rappresentato la mistica e le qualità eroiche di quei personaggi.“

Il director ha aggiunto che lui e altri sviluppatori From Software si sono recati personalmente a casa di George R.R. Martin per incontrare l'autore e discutere delle idee narrative per il gioco. Miyazaki ha elogiato Martin per essersi mostrato più “giovanile” del previsto, pensando a lui come ad una sorta di vecchio amico.

Il fatto che lo scrittore abbia lavorato solo alla mitologia del gioco e non sia entrato nel dettaglio per quanto riguarda storia e dialoghi è una scelta voluta per conferirgli massima libertà creativa: in questo modo non si sarebbe trovato in difficoltà nel dover scrivere pezzi del soggetto che dovevano necessariamente passare per le logiche del videogioco.

Elden Ring uscirà il 25 febbraio 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.