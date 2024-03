Blink Outdoor: kit con 4 videocamere di sicurezza a METÀ PREZZO

Hai deciso di far diventare casa tua una fortezza invalicabile? Vuoi controllare chiunque si avvicini alla tua abitazione anche quando sei fuori casa? Allora vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello il kit Blink Outdoor a soli 154,99 euro, invece che 309,99 euro.

Sembra impossibile ma è tutto vero. Siamo di fronte a uno sconto fuori di testa del 50% che taglia il prezzo di listino e ti fa risparmiare tantissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 31 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Blink Outdoor per una casa super sicura a prezzo Hot

Sicuramente il prezzo adesso è da urlo, difficilmente potrà ritornare a questa cifra, per cui approfitta ora della Festa delle Offerte di Primavera. Avrai così 4 telecamere ad alta risoluzione che potrai mettere ovunque senza fili. Funzionano in modalità wireless e sono alimentate da batterie che durano tantissimo.

Sono resistenti all’acqua e quindi le puoi tenere all’esterno. Rilevano il movimento e inviano una notifica così puoi subito vedere dal tuo smartphone chi c’è a casa tua. E con l’audio bidirezionale puoi anche parlarci. Incluso trovi il Sync Module 2 per salvare i filmati in locale oltre che sul cloud.

Insomma una vera promozione con i fiocchi. Non perderti questa grandissima occasione dunque. Vai subito su Amazon e acquista il tuo kit Blink Outdoor a soli 154,99 euro, invece che 309,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.