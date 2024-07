Blink Mini: Videocamera Sicurezza Intelligente a soli 18€ al Prime Day

Blink Mini è una videocamera di sicurezza intelligente da interno in grado di monitorare tutto quello che succede a casa tua o in ufficio. Facile da installare e gestire, è perfettamente compatibile con Alexa. Oggi la trovi in offerta al Prime Day. Non perdere tempo! Acquistala adesso a soli 18,99€, invece di 29,99€.

Si tratta di un dispositivo molto utile per mettere al sicuro gli spazi di casa o ufficio. Tra l’altro è anche dotata di rilevamento del movimento per avvisarti in caso di violazioni. La consegna gratis è inclusa per tutti gli iscritti a Prime.

Blink Mini: la migliore videocamera di sicurezza con Alexa

Grazie a Blink Mini hai una videocamera di sicurezza per controllare cosa succede, giorno e notte, a casa tua o in ufficio. Dotata di video HD a 1080p, è perfetta per vedere e registrare video in alta definizione. Acquistala adesso a soli 18,99€ grazie al Prime Day.

Compatibile con Alexa, puoi associarla al tuo assistente vocale preferito per attivarla o disattivarla, gestire le sue funzionalità e molto altro ancora usando la tua voce.

All’interno della confezione trovi la videocamera, il kit di montaggio con supporto, un cavo USB e l’alimentatore di corrente. Mettila subito in carrello a soli 18,99€, invece di 29,99€.