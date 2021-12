Blackview Tab 11 BATTE qualunque altro tablet

Un tablet eccezionale esiste e non lo trovi sui siti europei. Infatti qua in Italia ancora non se ne sente parlare, ma credimi, cercarlo un po' più a est ne vale veramente la pena. Blackview Tab 11 è un dispositivo che non ha nulla a che vedere con ciò che trovi attualmente sul mercato e fartelo scappare è davvero un'occasione persa.

In promozione su AliExpress, infatti, hai l'occasione di portartelo a casa con appena 234,91€ grazie allo sconto in atto. In più arriva a casa in appena pochissimo tempo senza alcun costo aggiuntivo quindi non puoi lamentarti di nulla. La bellezza? L‘IVA è già inclusa nel prezzo finale.

Blackview Tab 11: un tablet che non ha paura di niente

Soltanto guardandolo ti rendi conto che questo tablet è eccezionale. Infatti ti permette di fare di tutto e di più non richiedendoti né una spesa esagerata né tempi di attesa lunghissimi.

Disponibile in più colorazioni, scegli quella che più ti piace con la consapevolezza che al suo interno non varia nulla. In particolar modo, infatti, ti mette a disposizione:

un display da 10,3 pollici con risoluzione 2K per goderti tutto all'ennesima potenza;

con per goderti tutto all'ennesima potenza; 8 GB di RAM e 128 GB di memoria per non temere spazio di archiviazione in esaurimento;

per non temere spazio di archiviazione in esaurimento; un processore Octa Core ultra fluido che fa volare il sistema al di sotto delle tue dita;

ultra fluido che fa volare il sistema al di sotto delle tue dita; una dual camera da 13 megapixel con cui scattare fotografie e registrare video ad hoc;

da 13 megapixel con cui scattare fotografie e registrare video ad hoc; un design ultra slim che ti fa sognare ad occhi aperti.

Solo utilizzandolo puoi capire quanto sia fantastico. Senza dimenticarci che la batteria ti regala fino a una giornata fuori casa di autonomia e che monta Android 11 per il massimo del comfort.

Cosa aspetti? Acquista subito il tuo tablet Blackview Tab P11 su AliExpress a soli 234,91€. Lo ordini e in appena qualche settimana arriva a casa tua per stupirti in tutto e per tutto.