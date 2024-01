Blackview PowerMax 3600 è la prima Power Station ultra-resistente

Blackview e OSCAL annunciano il lancio di PowerMax 3600, una stazione di alimentazione all’avanguardia che combina la solidità dei telefoni rugged con l’innovazione delle tecnologie di alimentazione. Questo prodotto innovativo è pronto a ridefinire gli standard del settore, offrendo una gamma di vantaggi unici per gli utenti più esigenti.

La Prima Stazione di Alimentazione Rugged

Il PowerMax 3600 si distingue nel mercato grazie alla sua eccezionale resistenza agli impatti, risultato della sua costruzione in ABS+PC rinforzato, resistente a cadute fino a 0,8 metri. Ideale per ambienti estremi, dalla selvaggia natura umida dei laghi alle polverose aree di costruzione, questa stazione di alimentazione garantisce protezione contro particelle solide e spruzzi d’acqua. Con una tolleranza termica da -20°C a 55°C, è perfetta per esplorare ambienti difficili come i ghiacciai dell’Alaska o i deserti del Sahara. Inoltre, offre cinque modalità di luce LED e la capacità di trasmettere informazioni tramite codice Morse, aumentando la sua utilità in situazioni critiche.

Unico nel suo genere, PowerMax 3600 propone una capacità espandibile da 3,6kWh a 57,6kWh, con la possibilità di aggiungere fino a 15 batterie aggiuntive. Il suo design funzionale, simile a un trolley con maniglie e ruote, rende il trasporto agevole nonostante l’ampia capacità. Con un’uscita di potenza di 3.600W, è in grado di alimentare il 99% dei dispositivi essenziali, rendendola la scelta ideale per viaggi in camper o per emergenze in casa.

Con un ampio display LCD e pulsanti intuitivi, il PowerMax 3600 è semplice da utilizzare. L’app di controllo remoto aggiunge ulteriore comodità. È eco-compatibile, funzionando senza emissioni nocive e con un basso livello di rumore di soli 62dB.

Prezzo e Disponibilità

Il PowerMax 3600 sarà disponibile su Indiegogo a partire dal 10 gennaio, con un prezzo di partenza di $1799. Sono previsti accessori aggiuntivi e vantaggi esclusivi per i sostenitori del crowdfunding.

In conclusione, il PowerMax 3600 di Blackview & OSCAL rappresenta un punto di svolta nel mercato delle stazioni di alimentazione, offrendo una combinazione ideale di robustezza, versatilità e innovazione, adatta per un’ampia varietà di utilizzi, dalla vita di tutti i giorni alle avventure più estreme.