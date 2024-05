Forno Electrolux Serie 700 classe A: prezzo FOLLE!

Devi buttare il tuo vecchio forno e non sai dove acquistarne uno conveniente lato consumo ma anche disponibile a un prezzo basso? Allora non puoi farti scappare il forno Electrolux Serie 700 classe A, ora in sconto del 6% su Amazon! Te lo potrai assicurare ad appena 269,00€! E se ne hai necessità, puoi anche ammortizzare la spesa pagando il tutto a rate – a tasso zero – con Cofidis, direttamente in fase di checkout.

Classe A e ottima cottura assicurata!

Il forno Electrolux Serie 700 è pensato appositamente per offriti prestazioni ottimali in termini di cottura e risparmio energetico. Infatti, grazie alla sua classe di efficienza energetica A, garantisce consumi ridotti e un impatto minimo sull’ambiente, consentendoti di cucinare in modo sostenibile e responsabile (ma soprattutto meno pesante per le tue tasche).

Però, le caratteristiche convenienti di questo forno non finiscono qui! Essendo dotato di una serie di programmi di cottura preimpostati, infatti, ti assicura la massima flessibilità per cucinare una vasta gamma di piatti: pane, dolci, pizza e molto altro ancora, tutto in casa! Non da meno, con la funzione di auto-pulizia, la mantenere l’elettrodomestico sempre pulito e luminoso sarà un vero gioco da ragazzi: ti basterà attivare la modalità di auto-pulizia, senza dover sgobbare e lavare tutto a mano!

Va sicuramente menzionata anche la funzione di programmazione avanzata, che ti permette di impostare il forno per accendersi e spegnersi automaticamente in base ai tuoi orari. In questo modo puoi gestire al meglio il tuo tempo e le tue energie!

Quindi? Non lasciarti sfuggire questa fantastica promozione e porta a casa il forno Electrolux Serie 700 classe A a un prezzo speciale su Amazon finché è in sconto del 6%.