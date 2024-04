Blackview BV5300 Plus: l'indistruttibile Rugged Phone a soli 144€ su Amazon

Ormai è quasi all’ordine del giorno rompere i propri smartphone con una semplice caduta anche da altezze non eccessive. Nonostante la tecnologia, sotto questo aspetto, stia facendo passi da gigante tra nuovi materiali e vetri sempre più resistenti, la fragilità è ancora presente. Per ovviare a questo problema esistono i famosi ed indistruttibili cellulari Rugged di cui uno è in offerta a tempo su Amazon a un prezzo davvero interessante.

Blackview BV5300 Plus: caratteristiche principali

Stiamo parlando del Blackview BV5300 Plus che non offre solo una grandissima sicurezza alle cadute, ma anche nell’usabilità quotidiana. Lo smartphone, infatti, offre più funzionalità rispetto al sistema operativo stock Android 13 grazie a Doke OS 4.0. Ci sono nuove funzioni come uno scanner QR sulla schermata di blocco per una scansione rapida dei codici, la personalizzazione della lingua per singole app e un selettore di privacy per le foto di sistema.

Dal punto di vista hardware troviamo il processore MediaTek Helio G72 octa-core, 16 GB di RAM e 128 GB di ROM espandibile tramite MicroSD che rendono lo smartphone incredibilmente potente per gestire tutte le attività. Il display da 6.1″ IPS ha una risoluzione HD+ con cui offre colori realistici e immagini nitide con una risoluzione di 720*1560. La luminosità dello schermo di 500nit e la tecnologia di visualizzazione a pieno angolo garantiscono un’esperienza visiva perfetta in qualsiasi momento e ovunque. Supporta inoltre la modalità di sonno e la modalità di lettura, offrendo regolazioni personalizzate per il massimo comfort. Inoltre il Rugged smartphone Blackview BV5300 Plus ha una batteria ad alta capacità da 6580 mAh con risparmio energetico per supportare lo standby a lungo, assicurarvi di poter guardare contenuti multimediali e ascoltare musica per molto tempo.

Il Blackview BV5300 Plus è adatto per l’uso estremo grazie alla protezione dall’acqua e dalla polvere con certificazione IP68, IP69K e STD-MIL-810H. Lo smartphone è completamente ricoperto dalla gomma industriale più avanzata (una gomma antiossidante ad alta resistenza, resistente all’usura, alla corrosione e alle temperature estreme da -15 ℃ a 55 ℃), che la rende durevole nel tempo.

Dotato di algoritmi avanzati per immagini ArcSoft e tecnologia di imaging HDR, il telefono rugged con fotocamera posteriore da 13MP cattura foto nitide e chiare. Con prestazioni impermeabili IP68, potete sperimentare anche la fotografia subacquea. Supporta anche registrazione video 2K! Infine è presente il supporto per la comunicazione 4G globale a doppia SIM.

Approfittate di questa incredibile offerta per portarvelo a casa al prezzo di 144,39 euro con uno sconto del 5% rispetto al prezzo più basso recente. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e con Cofidis potreste anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero.