Blackview A52Pro: essenziale, ma AFFIDABILE (-26%)

Nel vasto panorama degli smartphone, trovare un equilibrio tra essenzialità e affidabilità può essere una vera sfida. Tuttavia, c’è un dispositivo che si distingue per la sua capacità di soddisfare entrambi i requisiti. Il Blackview A52Pro, oggi con uno sconto del 26% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo competitivo di soli 92,99 euro, anziché 125,99 euro.

Blackview A52Pro: impossibile resistergli a questo prezzo

Dotato di una RAM originale espandibile fino a 8GB, il Blackview A52Pro garantisce prestazioni fluide e senza intoppi anche durante il multitasking più impegnativo. Questo, combinato con la sua memoria interna da 128GB, lo rende ideale per chi desidera un dispositivo capace di supportare le proprie esigenze di archiviazione e utilizzo quotidiano.

Il sistema operativo Doke 4.0, basato su Android 13, offre un’esperienza utente intuitiva e ricca di funzionalità. Grazie all’ultimo aggiornamento, è possibile godere di una grafica accattivante e controlli fluidi, garantendo una navigazione senza sforzi tra le varie applicazioni e funzionalità del telefono.

Lo schermo da 6.52″ con frequenza di aggiornamento di 90Hz offre un’esperienza visiva sorprendente, mentre la fotocamera principale da 13MP consente di catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi situazione. Con funzionalità avanzate come il panorama a 360° e le modalità ritratto e beauty, potrai sbizzarrirti nella tua creatività fotografica.

La batteria da 5180mAh assicura un’autonomia eccezionale, consentendoti di utilizzare il telefono per due giorni consecutivi con un utilizzo normale. Inoltre, con il supporto per il 4G Dual SIM e la compatibilità con tutti gli operatori europei, non dovrai preoccuparti di perdere la connettività durante i tuoi spostamenti.

Il Blackview A52Pro si distingue come uno smartphone che unisce funzionalità avanzate, prestazioni affidabili e un prezzo accessibile. Approfitta dell’offerta speciale oggi su Amazon e aggiudicatelo al prezzo speciale di soli 92,99 euro, prima che sia troppo tardi.