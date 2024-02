Blackview A52 Pro in offerta: Android 13 e prestazioni elevate a soli 100€

Il Blackview A52 Pro è uno smartphone di qualità professionale offerto a soli 100€ grazie a un coupon sconto dal valore di 65€: si tratta di un acquisto conveniente e accessibile per chiunque cerchi prestazioni elevate senza per questo dover spendere una fortuna. Dotato di 12GB di RAM e 128GB di ROM espandibili fino a 1TB tramite scheda TF, offre prestazioni fluide e spazio sufficiente per memorizzare tutte le tue app, foto, video e altro ancora.

Lo smartphone vanta uno schermo HD+ da 6.52 pollici con tecnologia Incell per colori vivaci e touch reattivo a 10 punti, garantendo un’esperienza visiva e interattiva coinvolgente. La frequenza di aggiornamento dinamica a 90Hz assicura una visualizzazione fluida e chiara durante l’uso quotidiano e durante i giochi.

Con il sistema operativo Android 13 aggiornato al 2023, lo smartphone offre un’interfaccia utente più personalizzabile e interazioni più reattive. Grazie alla tecnologia originale di Blackview, il sistema operativo offre un’eccellente compatibilità e protezione contro le app dannose.

La batteria da 5180mAh garantisce un’autonomia eccezionale, con fino a 240 ore di standby e 1-2 giorni di utilizzo normale. Inoltre, il supporto per 2 schede SIM 4G con banda larga e la ricezione stabile del segnale GPS+GLONASS+BeiDou assicurano una connessione affidabile ovunque tu vada.

Il Blackview A52 Pro è uno smartphone completo e affidabile, ideale per chi cerca prestazioni elevate, una lunga durata della batteria e un’esperienza utente fluida, il tutto a un prezzo conveniente. Con la sua combinazione di specifiche tecniche di alto livello e un design elegante, rappresenta un ottimo investimento per chiunque desideri un cellulare Android performante senza spendere troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.