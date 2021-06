Black Shark è arrivato sul mercato come un marchio di smartphone da gioco, ma come molti altri produttori di telefonia mobile, ha prontamente ampliato il suo listino al fine di includere altri articoli, sebbene la maggior parte di essi sia ancora focalizzata sui terminali del brand. Il suo ultimo prodotto appena presentato è una ventola di raffreddamento FunCooler 2 progettata specificamente per la serie iPhone 12.

Black Shark FunCooler 2: pensato per iPhone 12

La versione magnetica di FunCooler 2 è progettata per essere fissata al magnete sulla back cover dei telefoni iPhone 12. Apple ha incluso dei magneti nell'ultima serie di melafonini rilasciata ad ottobre 2020; questi consentono alle periferiche e agli accessori di attaccarsi magneticamente al retro del dispositivo senza l'ausilio di cavi o altro. Di fatto, il colosso di Cupertino ha la sua pletora di accessori originali e di terze parti sfruttano questa tecnologia (chiamata MagSafe, n.d.r.). Pensiamo anche ai gadget di Belkin e via dicendo.

Black Shark afferma che la nuova versione magnetica di FunCooler 2 è larga 62 mm e spessa 22 mm, il che la rende una delle ventole di raffreddamento (esterne) più piccole al mondo. Il fattore di forma ridotto significa anche che non causa ostacoli o problemi durante il gioco. Ci sono 15 magneti in ferro-boro nella ventola, i quali forniscono un fissaggio sicuro al telefono. Il peso complessivo di 73 grammi serve per ridurre lo sforzo sui polsi dell'utente.

La versione magnetica di FunCooler 2 non ha ancora un prezzo e una data di rilascio poiché il produttore ha affermato che tali dettagli saranno annunciati in seguito. Ci aspettiamo che venga messo in vendita in Cina prima di arrivare in altre regioni. Non sappiamo se sarà commercializzato anche in Europa; di sicuro, gli amanti del gaming su Apple Arcade potrebbero gioirne.

