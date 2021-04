Il produttore di accessori per smartphone Belkin ha svelato una serie di accessori magnetici per l’iPhone 12. I prodotti sono davvero tanti, esteticamente carini e alcuni di essi sono realmente molto utili.

Belkin: qual è il gadget che vi piace di più?

Il gadget più particolare fra quelli appena presentati è il supporto per telefono con capacità di tracciamento del viso. Quando il gadget si interfaccerà con la relativa app proprietaria, questo potrà riconoscere il volto di un utente e attivare il controllo del dispositivo per seguire il movimento della persona durante la ripresa di una foto, un video o all’interno di una videochiamata. In pratica, sarà come avere un operatore portatile sempre al proprio fianco.

La compagnia ha anche presentato un supporto magnetico per telefono fitness, un power bank da 2.500 mAh che può essere fissato magneticamente al retro di un telefono e un pad di ricarica wireless che può anche fungere da fornitore aggiuntivo di energia. Non di meno, ha anche rilasciato un pad di ricarica portatile, già disponibile per 30 dollari e un supporto di ricarica wireless da 7,5 W che costerà circa 35 dollari.

Alcuni degli entusiasmanti dispositivi sono già in vendita a prezzi convenienti mentre altri saranno disponibili a breve. Il supporto per telefono iPhone 12 con una funzione di tracciamento del viso sarà disponibile a 65 dollari quando uscirà e potrà ruotare di 360 gradi durante il tracking del volto. Questo consente all’utente di acquisire immagini con orientamento orizzontale o verticale da tutte le angolazioni.

Non è chiaro quale sia la distanza massima che potrà essere acquisita tramite face tracking utilizzando il supporto per telefono iPhone 12, ma quel che è certo è che la funzione può essere utilizzata solo con l’app proprietaria dell’azienda. Pertanto, le app di terze parti non avranno il supporto per il rilevamento del viso.

Tuttavia, possiamo utilizzare il supporto con le custodie MagSafe e questo si collegherà alla maggior parte delle piattaforme di social media come Facebook e Instagram. Il supporto per telefono fitness è anch’esso in grado di ruotare di 360 gradi e verrà venduto per 35 dollari quando uscirà. Il power bank da 2.500 mAh avrà un costo di 50 dollari, mentre il doppio pad di ricarica wireless e il power bank saranno venduti a 70 dollari cadauno.

Tutti gli accessori Belkin hanno un costo relativamente molto contenuto e sono decisamente innovativi; molto probabilmente attireranno una grossa fetta di clienti.

