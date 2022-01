Black Shark 5 flette i muscoli: hardware al top e non solo

A distanza di poche ore dalla notizia bomba che vede il colosso Tencent interessato all'acquisizione di Black Shark, il sempre affidabile e ben informato leaker Digital Chat Station ha pubblicato in anteprima un nuovo leak circa le specifiche tecniche della serie Black Shark 5. Dalle informazioni postate in rete, infatti, apprendiamo che il device avrà un carattere da vero top di gamma sotto ogni punto di vista.

Un leak svela le specifiche della serie Black Shark 5

Black Shark starebbe lavorando su due versioni del device, uno con nome in codice Katyusha e un altro con nome in codice Patriot; il primo è stato anche scovato all'interno del database MIIT con il codice prodotto KTUS-A0. Secondo Digital Chat Station, entrambi i device potranno contare su un importante passo in avanti per quanto riguarda il sistema operativo, il processore e la batteria. La serie Black Shark 5 è attesa con il nuovo processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, una batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 W e, ovviamente, Android 12 con la personalizzazione Android già vista nelle precedenti generazioni di Black Shark.

Bald Panda, un altro leaker piuttosto affidabile, ha svelato che la variante Black Shark 5 Pro dovrebbe montare una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W – come Xiaomi 11T Pro -, Android 12, lo Snapdragon 8 Gen 1 e un display AMOLED da 6.8 pollici a risoluzione 2K e con frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Ad oggi la compagnia non ha ancora rilasciato alcuna informazione sulla nuova serie, neppure sotto forma di teaser, ma siamo certi che ormai manchi poco alla sua ufficializzazione.