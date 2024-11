Black Friday: maxi-sconto del 48% sulle Bose QuietComfort

Le Bose QuietComfort sono cuffie wireless over-ear di fascia alta, tra le migliori di questa categoria grazie ad un ricco pacchetto di caratteristiche avanzate che le fanno brillare sotto ogni aspetto: dal suono profondo e dettagliato, all’autonomia, passando ovviamente per una delle tecnologie ANC migliori sul mercato (da cui il nome della linea).

Progettate per garantire un’esperienza d’ascolto senza paragoni, sono attualmente disponibili su Amazon a 209,95€, con uno sconto del 48%: un’opportunità imperdibile per chi cerca qualità sonora e comfort di livello superiore.

Grazie alla tecnologia avanzata di cancellazione attiva del rumore, queste cuffie eliminano efficacemente i suoni ambientali, creando un’esperienza d’ascolto immersiva, ideale per musica, podcast e chiamate. La modalità Trasparenza consente di alternare facilmente tra isolamento e percezione dei suoni esterni, rendendole perfette per ogni situazione, dai viaggi in aereo alle passeggiate in città.

Le Bose QuietComfort offrono un suono bilanciato e dettagliato, con bassi profondi e alti cristallini, grazie a driver audio progettati per garantire prestazioni premium. La connettività Bluetooth è stabile e facile da configurare, compatibile con dispositivi Android e iOS. Il microfono integrato assicura chiamate chiare e riduce i rumori di fondo.

Con una durata della batteria fino a 24 ore, queste cuffie sono ideali per lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni. Inoltre, il design ergonomico e i cuscinetti in morbida schiuma memory garantiscono il massimo comfort anche durante l’uso prolungato. Tutti ottimi motivi per non farsi scappare questa offerta per nessun motivo al mondo: approfittane subito, rimane pochissimo tempo!