Black Friday di luglio: smart TV 50" 4K a soli 299€ su Amazon (anche a RATE)

Un venerdì di luglio che suona quasi come un black friday estivo se guardiamo all’offerta Amazon attiva su questa smart TV del marchio TCL con diagonale da 50 pollici e risoluzione 4K HDR che può essere tua a soli 299,90 euro invece di 449,90. Puoi pagarla anche in comode rate a tasse zero scegliendo Cofidis al checkout.

Smart TV TCL 50V6B in offerta: le caratteristiche

Questa smart TV, con il suo display 4K HDR Ultra HD da 50 pollici, ti offrirà immagini straordinariamente dettagliate e realistiche che si tratti di film, serie TV o videogiochi. Merito della tecnologia HDR MULTIFORMAT che supporta HDR10, HDR HLG, HDR10+ e HDR Dolby Vision per darti colori vibranti e contrasti intensi.

Sorprendente anche il comparto sonoro grazie al Dolby Audio, per un suono immersivo e avvolgente e, se sei appassionato di videogiochi, il Game Master 2.0 ti sorprenderà: grazie alle porte HDMI 2.1 e alla funzione ALLM (Auto Low Latency Mode), sperimenterai automaticamente la latenza più bassa possibile e le migliori impostazioni dell’immagine per i tuoi giochi.

Con Google TV integrato, poi, potrai raccogliere film, serie TV, programmi e molto altro dalle tue app e abbonamenti, organizzandoli in modo intuitivo e facile da navigare. Un solo comando vocale basterà per trovare ciò che puoi guardare dalle applicazioni più famose e utilizzate al mondo come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Apple TV+ e molte altro ancora.

Il perfetto equilibrio tra tecnologia avanzata e facilità d’uso: acquista la smart TV TCL 50V6B in offerta a soli 299,90 euro.