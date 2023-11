Black Friday: approfitta ora dell'offerta Kaspersky Premium

Nel periodo del Black Friday, molto spesso, ti sarai trovato ad acquistare oggetti che poi, a conti fatti, non si rivelano così utili come credevi. Perché invece non concentrare la tua attenzione e il tuo budget su qualcosa di davvero indispensabile?

Al giorno d’oggi, proteggere i tuoi dispositivi elettronici dalle tante minacce della rete è qualcosa di molto complicato. Che si tratti di smartphone o computer, infatti, i cybercriminali non si fanno scrupoli a mettere le loro mani sui preziosi contenuti presenti negli stessi.

La sicurezza informatica non va sottovalutata: in gioco vi sono le tue foto personali, documenti di lavoro e, ovviamente, le preziose credenziali dei tuoi servizi bancari (e non solo). Di fatto, un criminale informatico in grado di accedere a PC o telefono, può causare dei veri disastri.

Kaspersky Premium è la soluzione ideale per prendere in mano la tua sicurezza e sbattere la porta in faccia ad hacker e cybercriminali di ogni tipo. Questa suite di protezione digitale, infatti, va ben oltre il classico concetto di semplice “antivirus”.

Sfrutta il Black Friday per un acquisto intelligente: rendi sicuro il tuo smartphone e il tuo computer

Kaspersky Premium è compatibile con sistemi operativi come:

Windows

macOS

iOS

Android.

Ciò lo rende adatto a pressoché qualunque tipo di persona abbia a che fare con i rischi del Web, anche solo occasionalmente.

Lo strumento è in grado di offrire una protezione avanzata rispetto a virus informatici e simili, evitando le fughe dati con un’azione in tempo reale. Per quanto concerne la privacy, Kaspersky Premium non è da meno, offrendo sia una VPN con traffico illimitato che altre utility (come un Password Manager e un archivio documenti protetto). Stiamo dunque parlando di uno strumento completo, in grado di proteggere a 360 gradi i tuoi dispositivi elettronici.

E per quanto riguarda i costi? Con l’arrivo del Black Friday, la suite di sicurezza è disponibile con un’offerta assolutamente imperdibile.

Kaspersky Premium, grazie allo sconto del 65%, è proposto a soli 27,99 euro all’anno.

Non solo: proprio in concomitanza del Black Friday, l’azienda ha deciso di includere gratuitamente nell’offerta Kaspersky Safe Kids gratis per un anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.